Россиянин взял в кредит 2 млн рублей, чтобы помочь поймать несуществующего вора

В Ульяновской области мошенники убедили местного жителя в том, что он участвует в операции по поимке преступника, и выманили у него более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Житель поселка Кузоватово лишился всех накоплений и остался должен банку после общения с мошенниками. Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонили неизвестные. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили россиянина оказать содействие в поимке преступника, который якобы хотел оформить кредит на имя мужчины.

Чтобы «обезопасить» свои денежные накопления, необходимо было взять максимальное количество кредитов в различных банках, а также перевести свои личные накопления на указанные мошенниками счета.

Мужчина перевел на номера банковских счетов, продиктованные по телефону, 300 тысяч собственных сбережений и 1 миллион 950 тысяч рублей, взятых в кредит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подросток украл у родителей дорогие часы и драгоценности из-за угроз мошенников.