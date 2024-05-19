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Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке

МВФ: РФ находится в первой десятке стран по темпам роста экономики в XXI веке

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Алексей Майшев/РИА Новости

С начала XXI века экономика Российской Федерации показала восьмикратный рост, заняв место в десятке среди крупнейших мировых экономик по скорости роста в долларовом выражении. Об этом утверждается в данных Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает РИА Новости.

Уточняется, что приведена информация только по экономикам с размером ВВП от $100 млрд: на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года — 68.

«Российская экономика за 23 года выросла в 7,7 раза — до чуть больше двух трлн долларов с $260 млрд в конце прошлого века», — отмечается в данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Самый значительный рост экономики показала Эфиопия, присоединившаяся к БРИКС. Экономика этой страны выросла в 19,4 раза. Вошел в топ-10 по этому показателю и Китай, ВВП которого увеличилось в 14,6 раза до $17,7 трлн. Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, также вошел в число лидеров.

Значительный рост показала Индия — ее экономика увеличилась в 7,6 раза. Среди стран G7 выделается Канада с ростом экономики в 2,9 раза. США, экономика которых выросла в 2,7 раза, следуют за ней. Германия, Франция и Великобритания показали увеличение своего ВВП более чем в два раза.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна ставит задачу войти в четверку крупнейших мировых экономик.

Ранее Росстат оценил рост экономики России в первом квартале.

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