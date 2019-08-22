Путин рассказал о планах России по возвращению в Совет Европы

Президент России Владимир Путин высказался о возможности возвращения России в Совет Европы. Об этом сообщает RT.

Российский лидер заявил, что страну хотят видеть в организации, однако Россия может обойтись без участия в ней. Он добавил, что «мы туда не рвемся».

Путин отметил, что отсутствие желания сделать членом Совета Европы Россию отнимает у других его представителей возможность создать «единую Европу от Лиссабона до Владивостока», как заявлял французский лидер Эммануэль Макрон.

По мнению главы России, другим странам следует оценивать события, которые происходят на других территориях, объективно, относиться коллегам непредвзято, а также вместе искать решения взаимно интересующих вопросов.

Ранее Россия пообещала вернуть долг Совету Европы.