Меркель и Джонсон прокомментировали идею возвращения России в G7

Премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции оценили идею возвращения России в G7. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политики негативно отнеслись к данной идее.

Меркель заявила, что на возвращение России в организацию может повлиять только значительная реализация минских договоренностей. Она добавила, что Россия была исключена из G8 из-за ситуации на Украине, поэтому и в этой сфере необходимо достичь прогресса.

Джонсон поддержал мнение Меркель, отметив, что доводы в пользу возвращения России в G7 стоит еще поискать.

Британский министр вспомнил события в Солсбери, где был был отравлен нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также сказал, что Россия осуществляет провокации не только на Украине.

Ранее Макрон сообщил, от чего зависит возвращение России в G7.