Трамп назвал себя избранным

Президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос торговой войны с Китаем, заявил, что он — избранный, и только он сможет урегулировать эту ситуацию, передает CNN.

Трамп заявил, что Китай обманывает США много лет, и только он сможет разобраться с экономическими вопросами между странами.

«Это не моя торговая война, это торговая война, которая должна была быть разрешена давным-давно другими президентами. Извините меня. Кто-то должен был это сделать. Я избранный», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию Apple перенести производство из Китая.