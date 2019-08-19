FT рассказала о критике Макрона за встречу с Путиным

Президент Франции Эманнуэль Макрон попытается разрядить напряженность в отношениях с Россией, возникшую из-за ситуации с танкерами Ирана, Крымом, Сирией и отравлением Скрипалей. Для этого он проведет «спорную встречу» с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 19 августа. Об этом пишет The Financial Times.

Как отмечается, за приглашение Путина Макрона раскритиковали. Их встреча состоится накануне саммита G7 в Биаррице. Лидер Франции попытается убедить коллегу из России, что улучшение отношений со странами Запада поможет восстановить место РФ среди промышленно развитых стран. На этой неделе Макрон также встретится с британским премьером Борисом Джонсоном. Две эти встречи, как полагает президент Франции, связаны с основными угрозами для успеха Европы.

Согласно статье, французский президент проинформирует участников G7 о результатах переговоров с Путиным, однако многие аналитики считают, что ему не удастся оказать влияние на своего российского коллегу. Некоторые даже возражают против встречи двух лидеров, так как Франция от этого визита «ничего не выиграет». При этом существует мнение, что Макрон попытается использовать отмену санкций как рычаг воздействия на российскую сторону.