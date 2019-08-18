В Совфеде оценили слова украинского посла о потере страной государственности

Российский сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства. Об этом сообщает RT.

По его словам, Кулеба абсолютно прав. Он заявил, что за 28 лет Украине так и не удалось стать единым государством.

«Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским», --сказал Цеков.

Он также отметил, что киевские власти в своей политике не учитывают того, что Украина является многокультурной страной.

Ранее сообщалось, что Пушков отреагировал на слова украинского посла о потере страной государственности.