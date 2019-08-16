Против главы СБУ возбуждено уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Василия Грицака, передает РИА «Новости».

Дело возбуждено по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

«Восьмого августа на основании постановления... Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время осуществления расследования уголовного производства (дела – ред.) », — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 2 статьи 372 УК Украины «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.