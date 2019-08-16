Зеленский выбрал для офиса картину с пингвинами в Раде и обнаженной девушкой

Украинский президент Владимир Зеленский выбрал для своего офиса различные картины, среди которых есть пингвины в Раде и обнаженная девушка. Об этом рассказала замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко, показав фотографии в фейсбуке.

По словам Костенко, Зеленский выбрал, в основном, молодых художников.

Отмечается, что всего Зеленский выбрал для своего офиса несколько десятков картин. Серди них есть пингвины в Раде, обнаженная девушка в подземном переходе, бабушки на гироскутере и другие.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах.

По его словам, президент не должен быть идолом, а его портрет — это не икона.

Он предложил, вешать в кабинетах портреты детей и «перед каждым решением смотреть им в глаза».