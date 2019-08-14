Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за его слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики есть враги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, так Кадыров прокомментировал реакцию, которая последовала после его высказываний об имаме Шамиле, приведшим к волнениям в Махачкале.

По словам главы республики, его словам были неправильно интерпретированы.

Он отметил, что именно недруги республики преподнесли его слова в неверном ключе.

Кадыров пояснил, что имел ввиду не Дагестан с его жителями, когда призывал «врагов» к ответу за свои слова, а «кнопочных героев», которые писали нецензурные слова в отношении него, его отца и чеченского народа.

До этого Кадыров заявил, что после того, как Шамиль в 1840 году объявил себя имамом Чечни и Дагестана, на протяжении 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз. Его слова вызвали широкий резонанс.