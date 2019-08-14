Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за его слов об имаме Шамиле

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики есть враги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, так Кадыров прокомментировал реакцию, которая последовала после его высказываний об имаме Шамиле, приведшим к волнениям в Махачкале.

По словам главы республики, его словам были неправильно интерпретированы.

Он отметил, что именно недруги республики преподнесли его слова в неверном ключе.

Кадыров пояснил, что имел ввиду не Дагестан с его жителями, когда призывал «врагов» к ответу за свои слова, а «кнопочных героев», которые писали нецензурные слова в отношении него, его отца и чеченского народа.

До этого Кадыров заявил, что после того, как Шамиль в 1840 году объявил себя имамом Чечни и Дагестана, на протяжении 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз. Его слова вызвали широкий резонанс.