МИД России выслал из страны украинского дипломата

Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

По имеющейся информации, это действие — ответ на высылку российского дипломата Киевом, которая произошла в мае.

«Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было», — отметили в дипведомстве.

В связи с этим российская сторона решила ответить зеркально — «на основе взаимности».

Ранее МИД Украины выдворил из страны российского дипломата.