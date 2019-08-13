Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич ответил на заявление российских властей о праве крымчан на воду из Днепра. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев в праве перекрыть канал, который поставляет воду в Крым из Днепра.

Кориневич добавил, что населению хватит пресной воды на полуострове.

Также он отметил, что Украина перекрыла не русло Днепра, который не течет по территории Крыма, а технологическое сооружение, находящиеся на украинской местности.

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.