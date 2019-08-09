СМИ сообщили о готовности партии Зеленского отдать оппозиции должности в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готова поделиться с оппозицией должностями в Верховной раде. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, партия готова отдать пост вице-спикера.

Еще сообщается, что оппозиция может получить должности глав комиссии по приватизации, а также комитета по правам человека и реинтеграции.

Как отмечается, от поста вице-спикера пока отказались партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

Ранее сообщалось, когда состоится первое заседание Рады нового созыва.