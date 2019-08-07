Зеленский решил упростить получение разрешения для посещения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым. Об этом сообщает «112 Украина».

Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от проблемы с нарушением прав крымских татар, которые якобы были оккупированы российской стороной.

Он подчеркнул, что привлекает внимание международного сообщества к этом вопросу, а также лично изучает проблему крымкских татар, которые» покинули Крым из-за российской агрессии».

Уточняется, что украинцы, иностранцы или лица без гражданства не могут попасть на территорию Украины через Крым.

Кроме того, Зеленский поблагодарил турецкое представительство за оказание всякого рода поддержки украинскому народу.

Ранее сообщалось, что соратник Зеленского назвал способ возвращения Крыма.