В Скотленд-Ярде заявили об отсутствии доказательств причастности власти РФ к делу Скрипалей

Британская полиция не располагает необходимыми доказательствами для того, чтобы предъявить российскому руководству обвинения по делу Скрипалей. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу в опубликованном комментарии газете The Guardian.

Версия покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери до этого рассматривалась лишь со стороны российских экспертов. Басу сказал, что необходимо иметь больше доказательств и работать с ними.

Замглавы полиции также напомнил, что при этом Скотленд-Ярд готов предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, так как именно они, по версии британского следствия, являются вероятными исполнителями.

Полицейский отметил, что уголовное расследование по делу об отравлении в Солсбери по-прежнему продолжается.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ по делу Скрипалей.