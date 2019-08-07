Мадуро заявил, что о покушении на него распорядился Болтон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12069949/RIAN_5675717.HR-pic905-895x505-63829.jpg">

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, кто отдал приказ о покушении на него в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, в настоящее время он не может обвинять американского коллегу Дональда Трампа.

«Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — заявил Мадуро.

Он также отметил, что у советника Трампа по нацбезопасности криминальный образ мысли и мышление убийцы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации на венесуэльской территории. Вашингтон будет поддерживать доступ народа Венесуэлы к гуманитарной помощи.