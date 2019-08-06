Суд назначил лингвистическую экспертизу заявлений Медведчука и Бойко

Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в России членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, передает RT.

Уточняется, что лингвисты проверят выступления политиков на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 18 июля на содержание в их речи признаков сепаратизма.

Отмечается, что проверка будет проводиться по запросу следователя СБУ.

Ранее сообщалось, что у Бойко назвали нацеленность Украины в ЕС бутафорией.