Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии
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В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравления премьер-министра Индии Нарендра Моди, передает портал «Украинские новости».
Пост о переговорах Зеленского и Моди был размещен в фейсбуке команды Зеленского.
«Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии», — говорилось в сообщении.
В тексте фигурировала местоимении «ее», но Нарендра Моди является мужчиной.
По состоянию на 5 августа ошибка в тексте была исправлена на верный вариант.