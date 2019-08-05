Трамп поручил подготовить меры по введению смертной казни за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту разработать документ, вводящий смертную казнь за массовые убийства и расстрелы.

Трансляцию обращение к нации главы государства вел CNN.

Президент заявил, что попросил ведомство подготовить законопроект, согласно которому совершающие преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, наказывались смертным приговором.

В результате трех атак 3 и 4 августа в США погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены.