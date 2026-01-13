«Не знал, что пришел тренировать детский сад»: что сказал Алонсо игрокам «Реала»

На одной из тренировок в ноябре 2025 года Хаби Алонсо, на тот момент возглавлявший мадридский «Реал» разозлился на футболистов клуба из-за того, что они не исполняли его требования. Об этом пишет издание Marca.

В ходе тренировки, как указывает издание, специалист крикнул «Я не знал, что пришел тренировать детский сад!». Отмечается, что это высказывание было «криком отчаяния» тренера. Алонсо не нравилось видеть недовольные лица футболистов «сливочных» и их неисполнительное отношение. Именно это высказывание стало для тренера «началом конца» в клубе.

Официально об отставке Алонсо было объявлено 12 января.

Специалист тренировал команду с лета 2025 года. Всего за это время под руководством Алонсо футболисты «Реала» провели 34 игры, 24 из которых завершились победой, а шесть — поражением. Его последним матчем в клубе стал финал Суперкубка Испании — мадридский клуб «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

Новым главным тренером «Реала» назначен 42-летний Альваро Арбело, у которого это будет первый тренерский опыт Арбелоа во взрослом футболе. Ранее он работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе стал причиной ухода главного тренера из «Реала».