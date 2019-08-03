СМИ назвали пункт, который Япония отказалась включать в декларацию с СССР

Агентство Киодо из Москвы, ссылаясь на рассекреченные документы 1950-х годов, рассказало о пункте, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР.

Как отмечается, Советский Союз предлагал японскому государству включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако Япония не поддержала идею.

Согласно агентству, японская сторона хотела обсудить данный вопрос только после восстановления дипломатических отношений.

При этом, как уточняется, в период с 1951 года Япония находилась под «ядерным зонтиком» Соединенных Штатов и не могла подписаться под антиядерным заявлением.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией.