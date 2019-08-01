В Латвии рассказали о несчастье из-за победы СССР в Великой Отечественной войне

Депутат рижской городской думы Дайнис Лоцис заявил, что победа СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне принесла жителям Латвии несчастье, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в годовщину освобождения Каунаса от немецких захватчиков.

«К сожалению, не все понимают, что это была за «победа», какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», — сказал депутат.

Ранее в Сети впервые был опубликован отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа.