Трамп отправится с визитами в Польшу и Данию

Президент США Дональд Трамп совместно с первой леди страны Меланьей Трамп устроят визиты в Польшу и Данию. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, поездки состоятся в срок с 31 августа по 2 сентября.

Согласно полученной информации, в Польше чета Трампов поучаствует в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Кроме того, после визита в Польшу они посетят Данию, где президент США побывает на ряде двусторонних встречах и нанесет визиты к бизнесменам.

Ранее Трампа пригласили на турнир UFC в Ньюарке.