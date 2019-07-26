Эксперт прокомментировал решение петербургского избиркома об отмене отказа в регистрации кандидатам в мундепы

Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии отменить отказы в регистрации 244 кандидатам в муниципальные депутаты говорит о том, что ранее сложившаяся проблемная ситуация на муниципальных выборах в Северной столице нормализуется и постепенно входит в правовое русло, заявил член СПЧ, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

«Этому способствовала принципиальная позиция ЦИК России, активизация усилий правозащитного и экспертного сообщества. В результате Санкт-Петербургская комиссия стала работать более активно и прозрачно, а избирательная система в целом продемонстрировала умение восстанавливать справедливость и законность в осуществлении избирательных действий.

Большое количество проблем на старте муниципальных выборов в Санкт-Петербурге было обусловлено самой структурой избирательной системы города, отличающейся архаичностью и закрытостью. Все убедились в необходимости ее реформирования.

Отмены отказов в регистрации кандидатов еще один урок для оппозиции: вместо митинговой суеты действовать правовыми методами, осваивать предусмотренный законодательством арсенал правовой защиты, проявлять активность и настойчивость в обжаловании отказов в вышестоящих комиссиях», — отметил Брод.