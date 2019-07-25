На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом»

Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом он сказал в эфире ATR.

По его словам, на территории страны появился прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», в котором одобряют идею создания «крымской национальной автономии». Политик подчеркнул, что с XIX века украинская сторона сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно», — заявил Потураев.

Он назвал подобные заявления вымышленными и пропагандистскими и заявил, что они появились с целью оправдания территориального захвата.

«Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — заключил Потураев.

Ранее Потураев заявил, что в стране не будут помышлять о размене Крымского полуострова на Донбасс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.