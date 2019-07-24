Путин направил Джонсону поздравительную телеграмму

Российский лидер Владимир Путин отправил новому премьеру Британии Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю его назначения на пост главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свое телеграмме глава государства выразил надежду на развитие взаимоотношений в различных сферах, что отвечало бы интересам двух стран.

Кроме того, он пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности на посту премьера Британии.

Ранее сообщалось, что Джонсон стал премьер-министром Британии.