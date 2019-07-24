Путин направил Джонсону поздравительную телеграмму
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Российский лидер Владимир Путин отправил новому премьеру Британии Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю его назначения на пост главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В свое телеграмме глава государства выразил надежду на развитие взаимоотношений в различных сферах, что отвечало бы интересам двух стран.
Кроме того, он пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности на посту премьера Британии.
Ранее сообщалось, что Джонсон стал премьер-министром Британии.