Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Такое решение приняли члены Консервативной партии.

Официально Джонсон займет пост 24 июля.

За пост боролись два кандидата — это экс-глава МИД Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. Остальные восемь претендентов выбыли из гонки на более ранних этапах.

Джонсон набрал 92 153 голосов против 46 656 голосов у Ханта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Джонсон в случае его избрания уволит действующего главу внешнеполитического ведомства Джереми Ханта.