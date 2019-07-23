Борис Джонсон стал новым премьером Британии
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Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Такое решение приняли члены Консервативной партии.
Официально Джонсон займет пост 24 июля.
За пост боролись два кандидата — это экс-глава МИД Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. Остальные восемь претендентов выбыли из гонки на более ранних этапах.
Джонсон набрал 92 153 голосов против 46 656 голосов у Ханта.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что Джонсон в случае его избрания уволит действующего главу внешнеполитического ведомства Джереми Ханта.