Турчинов обвинил украинцев в желании «стать рабами»
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Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о готовности большинства жителей страны «обменять свободу на рабство».
Такое заявление Турчинов сделал в своем фейсбуке.
Он выразил удивление, что на досрочных выборах в Раду большое число голосов набрали якобы пророссийские партии.
«К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», — написал он.
Ранее МИД РФ прокомментировал итоги выборов в Верховную раду Украины.