Турчинов обвинил украинцев в желании «стать рабами»

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о готовности большинства жителей страны «обменять свободу на рабство».

Такое заявление Турчинов сделал в своем фейсбуке.

Он выразил удивление, что на досрочных выборах в Раду большое число голосов набрали якобы пророссийские партии.

«К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», — написал он.

Ранее МИД РФ прокомментировал итоги выборов в Верховную раду Украины.