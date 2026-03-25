Силы ПВО уничтожили в Ленинградской области 17 дронов

Дрозденко: над Ленинградской областью сбито 17 беспилотников
В небе над Ленинградской областью уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что работа средств противовоздушной обороны (ПВО) по отражению атаки продолжается.

Дрозденко подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

24 марта в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала специальной военной операции на Украине. По данным Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов. В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

