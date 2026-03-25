В Иране рассказали об условиях прохода через Ормузский пролив

Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые он не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Не враждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями», — говорится в публикации.

Отмечается, что Тегеран «принял необходимые и соразмерные меры, чтобы не допустить использования Ормузского пролива агрессорами и их сторонниками для проведения враждебных операций против Ирана».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И заявил, что Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства. Однако это не касается тех стран, которые участвуют в конфликте против Ирана.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз может направить свои корабли в Ормузский пролив только после окончания военного конфликта вокруг Исламской Республики. Она отметила: лидеры стран — членов объединения обсуждали такую возможность.

Ранее США отправили Ирану план по прекращению конфликта.