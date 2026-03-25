В Тегеране школа получила повреждения в результате атаки

Al Jazeera: в Тегеране жилые дома и школа получили повреждения при атаке

В иранской столице несколько жилых домов и здание школы получили повреждения в результате ударов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что взрывы произошли на востоке Тегерана.

В настоящее время информация о возможных пострадавших отсутствует.

США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, в котором требуют демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ, сообщил израильский телеканал N12. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство тоже считает себя частью переговорного процесса по Ирану. По его словам, Пентагон «ведет переговоры с помощью бомб».

Ранее на Западе раскрыли требования Ирана к США.