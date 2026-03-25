Врач-невролог рассказал о последствиях системного недосыпа

Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, возрастает риск онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского Университета Серго Центерадзе.

По его словам, кратковременное снижение продолжительности сна до пяти-шести часов не приведет ни к каким трагическим последствиям. Однако это может привести к снижению концентрации внимания, снижению работоспособности, повышению агрессивности и подавленности в течение дня.

«Если это продолжается долгое время — несколько месяцев или годы, — тогда, безусловно, доказана роль снижения продолжительности сна на развитие заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной системы, возрастает риск онкологических заболеваний», — сказал он.

Врач и член Американской академии медицины сна Майкл Бреус до этого рассказал, что если человек проснулся ночью и не может снова заснуть, ему могут помочь дыхательная техника 4-7-8 и прогрессивная мышечная релаксация. При этом специалист предупредил, что данные техники не устранят причины частых ночных пробуждений, которые могут быть связаны с физиологическими, психологическими факторами, заболеваниями или образом жизни.

