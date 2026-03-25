Атака беспилотников привела к возгоранию в порту Усть-Луга

Дрозденко: в порту Усть-Луга ликвидируют возгорание после атаки дронов

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в порту Усть-Луга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время возгорание ликвидируют. По предварительным данным, пострадавших нет.

Всего над Ленинградской областью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 33 беспилотника.

Дрозденко отметил, что боевая работа продолжается.

24 марта в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала специальной военной операции на Украине. По данным Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов. В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее в Курске после падения дрона загорелся дом.