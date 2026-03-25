В России компании массово перевозят сотрудников в регионы

За последние два–три года внутренняя миграция бизнеса в России сместилась в непривычном направлении — не в Москву и Санкт-Петербург, а из них. Этот процесс связан с управленческими решениями государства, курсом на развитие регионов и переносом функций госкорпораций, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Матвиенко, эксперт по операционной эффективности.

По ее словам, крупный бизнес уже более 20 лет развивает региональную модель, перенося бэк-офисные функции для повышения эффективности и оптимизации затрат. Опыт создания общих центров обслуживания (ОЦО) сформировал устойчивую практику работы с распределенной операционной структурой.

Ключевое отличие текущей волны — ее содержание.

«Мы наблюдаем не классический переезд компаний, а перенос экспертизы», — отмечает Матвиенко. В регионы перевозят не массовый персонал, а управленческое ядро: топ-менеджеров, руководителей функций, архитекторов процессов.

Операционные команды формируются на месте. Компании работают с локальным рынком, нанимают специалистов среднего уровня и развивают их внутри. «Бизнес переносит не численность, а управленческую и процессную архитектуру», — поясняет эксперт.

В начале 2000-х компании переносили в регионы целые команды — из-за дефицита кадров и высоких операционных рисков. Это обеспечивало стабильность, но делало проекты дорогими и менее эффективными. Тем не менее этот этап стал ключевым для развития отрасли. В стране было создано более 350 ОЦО, сформировались управленческие практики и накопилась экспертиза. Распространение модели подтверждают и данные hh.ru: собственные ОЦО есть у крупнейших работодателей. Этот период заложил основу дальнейшей трансформации.

«Ключевой вывод — переносить нужно не численность, а компетенции и процессы», — подчеркивает Матвиенко.

Сегодня компании перевозят только управленческое ядро, способное выстроить процессы и обучить локальную команду. Модель активно используют не только крупные, но и средние компании.

Экономическая выгода релокации функций может достигать до 70%. При этом управленцам предлагают конкурентные условия: в регионах — 400–700 тыс. руб. и выше. Дополнительно применяются «премии за релокацию», компенсации жилья и бонусы за запуск функций.

Основной эффект достигается за счет локального найма: фонд оплаты труда ниже на 25–35%, а в отдельных регионах — до 60%, при сопоставимом уровне компетенций.

Расходы на релокацию сокращаются, поскольку перевозится ограниченное число экспертов. Дополнительный эффект — скорость масштабирования за счет локального рынка.

Однако модель требует инвестиций в обучение. Без передачи компетенций возможны отложенные риски — снижение качества и срывы сроков после ухода ключевых экспертов.

Регионы перестают быть инструментом экономии и становятся центрами развития. Здесь формируется рынок специалистов, развивается инфраструктура и экосистема партнеров.

Компании конкурируют за квалифицированных специалистов, а региональные центры со временем превращаются в полноценные операционные хабы, поддерживающие несколько направлений бизнеса.

Корпоративная миграция становится управляемой моделью развития. Перенос через экспертизу дает снижение издержек, доступ к рынку труда и ускорение масштабирования.

«Рациональный путь — перевозить не людей, а знания и управленческую модель», — подчеркивает Татьяна Матвиенко.

Эта логика превращает релокацию в устойчивый экономический механизм: бизнес не просто переезжает, а перестраивает модель роста, где регионы становятся равноправными центрами развития.

