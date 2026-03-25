Иран призвал создать альянс для обеспечения безопасности без США и Израиля

Генштаб Ирана: необходимо создать альянс для обеспечения безопасности в регионе
Иран выступает за создание альянса государств для обеспечения безопасности и развития военного сотрудничества на Ближнем Востоке без участия в нем США и Израиля. Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность». Генштаб Ирана отметил, что, по убеждению Тегерана, странам Ближнего Востока «не нужно государство, которое превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля».

В недавней статье для Bloomberg обозреватель Марк Чемпион написал, что США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии», а Исламская Республика обладает высоким «болевым порогом».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Европе заявили, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
