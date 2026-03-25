В Госдуме ожидают резкого роста поездок россиян в Северную Корею

В 2026 году количество поездок россиян в Северную Корею вырастет на 20-40% по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Мы действительно видим эффект «низкой базы» и растущий интерес к новым, нестандартным направлениям. Если в 2024 году это было чуть больше 1 тыс. поездок, а в 2025 — порядка 5 тыс., то по итогам 2026 года можно ожидать рост в пределах 20–40%, то есть ориентир — 6–7 тыс. туристов.

Есть объективные факторы, которые будут сдерживать рост: ограниченное количество организованных туров и пропускная способность направления, визовые и административные процедуры, как таковое отсутствие самостоятельного туризма — поездки возможны только через туроператоров, а также инфраструктурные ограничения», — отметил Кривоносов.

По его словам, в то же время рост будет поддерживаться за счет изменения географии выездного туризма россиян, интереса к новым, нестандартным маршрутам и развития межгосударственного взаимодействия и туристических программ.

По словам Кривоносова, интерес к Северной Корее — это интерес к уникальному туристическому продукту, который принципиально отличается от классических направлений. Во-первых, это эффект «закрытой страны»: Северная Корея — одно из немногих государств, куда доступ ограничен, и сама возможность поездки воспринимается как редкий опыт, отметил Кривоносов. Во-вторых, речь идет о знакомстве с иной социальной моделью, историей, архитектурой, идеологией, добавил депутат. В-третьих, для многих туристов важно, что поездка полностью структурирована: есть программа, сопровождение, понятная логистика, констатировал Кривоносов. В-четвертых, на фоне изменения привычных маршрутов туристы ищут новые впечатления, и такие направления начинают занимать свою нишу, сказал парламентарий. Это не отдых в привычном понимании, а скорее экскурсионно-познавательная поездка, подчеркнул парламентарий.

По его словам, самостоятельный туризм в КНДР невозможен. Все поездки осуществляются через аккредитованных туроператоров, по заранее утвержденной программе и в сопровождении местных гидов, пояснил Кривоносов. Любые отклонения от маршрута исключены, и это нужно воспринимать как особенность направления, сказал депутат.

«Туристу необходимо заранее понимать, что в Северной Корее действуют строгие правила поведения, есть ограничения на фото- и видеосъемку, регламентированы перемещения и взаимодействие с местной средой. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, поэтому важно внимательно относиться к инструктажу», — заключил Кривоносов.

Ранее стало известно, куда россияне поедут с детьми на каникулах.