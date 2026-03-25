Россиянам объяснили, почему их ждут короткие майские праздники

Предстоящие майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат отметила, что это не является случайностью, а вызвано рекордно длинными новогодними каникулами, которые продолжались целых 12 дней.

Стенякина напомнила, что праздничными днями являются 1 и 9 мая, в остальном все зависит от системы переноса выходных. Она указала, что следующие после мая длинные выходные будут в июне и продлятся с 12 по 14 число.

В 2026 году майские праздники продлятся в общей сложности всего шесть дней — 1–3 мая и 9–11 мая.

19 марта эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах рассказала, что на майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань.

