Арагчи призвал Россию и Китай осудить действия США против Ирана

Sha Dati/Global Look Press

В Иране ожидают от членов Совбеза ООН, что они займут «твердую позицию», осуждающую действия США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе беседы со своим китайским коллегой Ван И, передает МИД Исламской Республики в Telegram-канале.

«Иран ожидает, что члены Совбеза ООН, особенно Россия и Китай, не позволят США и дальше злоупотреблять своим положением в Совете и займут твердую позицию, осуждающую американо-израильскую агрессию в отношении нашей страны», — подчеркнул министр.

23 марта похожее заявление Арагчи сделал в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломат выразил глубокое сожаление по поводу подхода некоторых стран, которые, следуя политике США, используют Совбез в качестве инструмента давления на Тегеран. По его словам, резолюция от 11 марта относительно ситуации в регионе является явным искажением фактов.

Министр выразил надежду на то, что Москва не позволит Вашингтону злоупотреблять Совбезом ООН.

США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, в котором требуют демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ, сообщил израильский телеканал N12. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу заявил о намерении США и Израиля продолжать войну на Ближнем Востоке.

 
