Как проверить воду на чистоту в домашних условиях, рассказала ученый

Ученый Гречушникова: чистоту воды можно оценить с помощью марганцовки, мыла и чая
Чистоту воды из реки или других источников можно оценить при помощи трех тестов: с марганцовкой, мылом и чаем. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудник кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Мария Гречушникова.

«Тест с марганцовкой. Небольшое количество марганцовки растворяют в стакане с тестируемой жидкостью и оценивают реакцию. Если вода безопасна, она станет светло-розовой, появление желтоватого оттенка — плохой знак, употреблять такую воду не рекомендуется», — объяснила специалист.

Заваривание чая — еще один способ. По словам Гречушниковой, в стакан со свежезаваренным чаем наливают 40–50 мл проверяемой сырой воды. Если содержимое стакана приобретает более светлый оттенок, то качество воды приемлемое.

«Если чай помутнел — такую воду пить нельзя: в ней может быть переизбыток солей или других вредных веществ, в том числе органических. Также можно использовать тест с мылом. Если мыло хорошо пенится, значит, вода мягкая, если пены практически нет — значит, вода жесткая и не подходит для использования в качестве питьевой», — объяснила спикер.

Однако следует помнить, что проверка в домашних условиях не может конкурировать с лабораторным анализом. Некоторые параметры, например кислотность жидкости, можно проверить только с помощью специального оборудования.

