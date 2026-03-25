Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Чем можно заразиться, выпив воду из реки, рассказал врач

KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Употребление неочищенной воды из любых рек и озер может привести к серьезным проблемам для здоровья, например, заражению гепатитом, тифом и холерой или другими инфекциями, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт медицинской сети клиник и офисов CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Вода играет важнейшую роль в распространении инфекционных болезней. Среди инфекционных заболеваний прежде всего стоит отметить острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы (ротавирусная и норовирусная инфекции, дизентерия, кампилобактериоз, сальмонеллезы и др.). Водный путь передачи характерен для вирусного гепатита А. А самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера. Вспышки этой особо опасной инфекции до сих пор регистрируются в жарких странах с не самой лучшей санитарно-гигиенической обстановкой. Также через воду могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б», — объяснил Лебедев.

Через воду могут передаваться и другие вирусные инфекции — полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки и ЕСНО. Употреблять такую воду или использовать ее для приготовления пищи можно, но перед употреблением необходимо подвергнуть ее обработке, включающей в себя два этапа.

«На первом этапе воду следует отфильтровать от грязи и твердых частиц. Для этих целей можно использовать стандартные фильтры кувшинного типа. В крайнем случае можно сделать самодельный фильтр с использованием подручных материалов. Но ограничиваться только фильтрованием нельзя — ведь это не удаляет из воды возможных биологических загрязнителей — вирусы и бактерии. Поэтому вторым этапом обязательно должно быть кипячение в течение как минимум 20 минут — при этом погибают возможные инфекционные возбудители. Но даже полученную после такой обработки воду безопасной можно считать лишь условно и употреблять только в самом крайнем случае», — дал совет врач.

Если после употребления воды из открытого источника появились такие симптомы, как озноб, повышение температуры, чувство жара, диарея, тошнота и рвота, нарушение координации движения, сильная головная боль, головокружение, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Такие клинические проявления могут свидетельствовать как о развитии инфекционного заболевания, так и об отравлении токсическими соединениями, содержащимися в воде.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!