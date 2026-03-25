Чем можно заразиться, выпив воду из реки, рассказал врач

Употребление неочищенной воды из любых рек и озер может привести к серьезным проблемам для здоровья, например, заражению гепатитом, тифом и холерой или другими инфекциями, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт медицинской сети клиник и офисов CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Вода играет важнейшую роль в распространении инфекционных болезней. Среди инфекционных заболеваний прежде всего стоит отметить острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы (ротавирусная и норовирусная инфекции, дизентерия, кампилобактериоз, сальмонеллезы и др.). Водный путь передачи характерен для вирусного гепатита А. А самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера. Вспышки этой особо опасной инфекции до сих пор регистрируются в жарких странах с не самой лучшей санитарно-гигиенической обстановкой. Также через воду могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б», — объяснил Лебедев.

Через воду могут передаваться и другие вирусные инфекции — полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки и ЕСНО. Употреблять такую воду или использовать ее для приготовления пищи можно, но перед употреблением необходимо подвергнуть ее обработке, включающей в себя два этапа.

«На первом этапе воду следует отфильтровать от грязи и твердых частиц. Для этих целей можно использовать стандартные фильтры кувшинного типа. В крайнем случае можно сделать самодельный фильтр с использованием подручных материалов. Но ограничиваться только фильтрованием нельзя — ведь это не удаляет из воды возможных биологических загрязнителей — вирусы и бактерии. Поэтому вторым этапом обязательно должно быть кипячение в течение как минимум 20 минут — при этом погибают возможные инфекционные возбудители. Но даже полученную после такой обработки воду безопасной можно считать лишь условно и употреблять только в самом крайнем случае», — дал совет врач.

Если после употребления воды из открытого источника появились такие симптомы, как озноб, повышение температуры, чувство жара, диарея, тошнота и рвота, нарушение координации движения, сильная головная боль, головокружение, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Такие клинические проявления могут свидетельствовать как о развитии инфекционного заболевания, так и об отравлении токсическими соединениями, содержащимися в воде.

