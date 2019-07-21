Рассказавший о смерти главы Туркмении политолог извинился

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, сообщивший о смерти президента Туркмении, в своем фейсбуке сообщил, что информация не подтвердилась.

Он отметил, что рад данному факту. Рубаев пояснил, что данные опроверг тот же источник, который их предоставил.

Он также принес извинения.

«Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана», — написал он.

Ранее различные источники заявили, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер. Отмечалось, что это произошло во время его отпуска. Посольство Туркмении назвало сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова ложью.