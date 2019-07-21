Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки

В Донбассе на контрольном пункте въезда — выезда (КПВВ) «Майорское» после повторного минирования обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в первый раз сообщение о минировании пункта поступило 21 июля в 7.00 по мск. Тогда всех сотрудников, а также гражданские лица эвакуировали в целях безопасности. После проверки взрывное устройство не было найдено. КПВВ вернулся к работе.

В 12.00 по мск в 150 метрах от пропускного пункта была обнаружена неразорвавшаяся артиллерийской мина.

После обнаружения снаряда люди снова были эвакуированы с территории КПВВ, чтобы специалисты могли тщательно проверить территорию.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.