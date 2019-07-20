Дрожащая Меркель спешно уходит в отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней. Об этом сообщает «Strana.ua».

Как отмечается, канцлер ФРГ пойдет отдыхать после официальной встречи, запланированной на 20 июля. Она отправится в Альпы.

Кроме того, она возьмет с собой книгу нью-йоркского автора Сири Хустведта «Дрожащая женщина», в которой рассказывается о главной героине, стращающей от приступов дрожи, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Меркель отказывается покидать свой пост из-за проблем со здоровьем.

Также до этого стало известно, что у Меркель нашли редкое и малоизученное заболевание – ортостатический тремор. Из-за этого недуга у канцлера Германии случались приступы дрожи на публике.