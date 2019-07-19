В МИД оценили планы США по новым санкциям

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировали внесенный в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях. Об этом передает ТАСС.

Грушко отметил, что ограничительные меры в отношении России неэффективными и бессмысленными действиями.

По его словам, они разрушают международные отношения, в также подрывают доверие между странами.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США изучат законопроект о новых санкциях против РФ. Соединенные штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении сотрудников «службы безопасности России».