Климкин потребовал сделать украинский язык официальным в ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил ООН одобрить украинский язык в качестве официального, передает ФАН.

Он заявил, что Украина также является основателем ООН.

Причиной для подобного заявления стал тот факт, что представитель России выступит в организации на русском языке.

Климкин добавил, что продолжит активно продвигать инициативы по утверждению украинского языка.

Ранее оппозиционные депутаты Верховной рады Украины внесли проект об отмене закона о государственном украинском языке.