Климкин потребовал сделать украинский язык официальным в ООН

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
РИА «Новости»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил ООН одобрить украинский язык в качестве официального, передает ФАН.

Он заявил, что Украина также является основателем ООН.

Причиной для подобного заявления стал тот факт, что представитель России выступит в организации на русском языке.

Климкин добавил, что продолжит активно продвигать инициативы по утверждению украинского языка.

Ранее оппозиционные депутаты Верховной рады Украины внесли проект об отмене закона о государственном украинском языке.