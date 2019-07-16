Климкин потребовал сделать украинский язык официальным в ООН
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Глава МИД Украины Павел Климкин предложил ООН одобрить украинский язык в качестве официального, передает ФАН.
Он заявил, что Украина также является основателем ООН.
Причиной для подобного заявления стал тот факт, что представитель России выступит в организации на русском языке.
Климкин добавил, что продолжит активно продвигать инициативы по утверждению украинского языка.
Ранее оппозиционные депутаты Верховной рады Украины внесли проект об отмене закона о государственном украинском языке.