Мосгоризбирком признал браком 14,7% сданных Любовью Соболь подписей

Мосгоризбирком отказал в регистрации выдвинутому кандидату в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе Любови Соболь из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%.

Об этом сообщается в материалах к брифингу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова в воскресенье.

«При рассмотрении подписей, сданных в окружной избирательной комиссии (ОИК) кандидата Любови Соболь, из 4940 подписей 725 были признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям. «Запас» кандидата составлял 449 подписей», - значится в материалах, которые цитирует ТАСС.

Отмечается, что таким образом «брак» в подписях избирателей составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации. Иные нарушения в документах, включая неустранимые, были доведены до сведения кандидата для исправления и не включены в итоговый протокол в качестве основания для отказа в регистрации.