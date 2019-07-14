Националисты устроили митинг у здания СБУ

Представители украинских националистических организаций вышли на митинг к зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

Об этом сообщает «Страна.ua».

Протестующие требуют арестовать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого критикуют за связи с Россией.

Также они выступают против трансляции на Украине фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», в котором идет конфликте в Донбассе.