Трамп лишился министра из-за секс-скандала

Глава американского минтруда Алекс Акоста объявил, что уходит с поста. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что его решение связано со скандалом, имеющим отношение к миллиардеру Джеффри Эпштейну. Прокуроры заключили с миллиардером, фигурирующим в деле о сексуальных преступления, сделку в 2008 году. Акоста объяснил, что не хочет, чтобы скандал отразился на администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Глава государства похвалил министра за проделанную работу.

«Он сделал невероятную работу в качестве министра труда», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп нацелился на увольнение главы нацразведки.