Зеленский про разговор с Путиным: «корона с головы не спадет»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным высказыванием «корона с головы не спадет».
Он заявил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным, так как для него главное — жизнь украинских моряков.
Он также заявил о готовности к обмену заключенными между странами, сказав «отдайте нам всех наших».
Ранее сообщалось, что разговор лидеров носил достаточно прагматичный характер.
В пресс-службе главы Украины Владимира Зеленского также рассказали об основной теме его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.