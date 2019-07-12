Какое первое слово Путин сказал Зеленскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какое слово российский лидер Владимир Путин сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

При этом Песков посоветовал обратиться к Киеву за ответом, начал ли Зеленский переговоры с Путиным фразой о Крыме и Донбассе, как обещал.

«Путин начал разговор словами «здравствуйте», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что первый разговор состоялся по инициативе украинской стороны 11 июля. В Кремле отметили, что разговор прошел прагматично.